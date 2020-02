Beppe Vessicchio sarà presente a Sanremo 2020 - (Di lunedì 3 febbraio 2020) Luca Sablone Il maestro salirà sul palco del teatro Ariston quando canteranno Le Vibrazioni, in gara nella sezione Campioni con il brano "Dov'è". Il web gioisce e si scatena "Dirige l'orchestra il maestro Beppe Vessicchio". Torneremo a sentire queste precise parole nel corso del Festival di Sanremo 2020. L'annuncio ufficiale è stato dato da Amadeus, conduttore della 70esima edizione, che negli studi di Rai2 durante la trasmissione "Che tempo che fa" ha fatto sapere: "C'è Vessicchio? S', c'è!". Nello specifico il direttore d'orchestra salirà sul palco del teatro Ariston quando canteranno Le Vibrazioni, in gara nella sezione Campioni con il brano "Dov'è". La band ha stretto una collaborazione con il maestro: il gruppo formato da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda il 17 marzo darà il via al nuovo tour "Le Vibrazioni in orchestra – ... ilgiornale

