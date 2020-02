Amadeus in conferenza Sanremo 2020: “Le polemiche non mi hanno ferito, ho la coscienza a posto” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Amadeus ritorna sulle polemiche nate intorno alla questioni sessismo a Sanremo 2020: da Junior Cally, all'ormai noto 'passo indietro' di Francesca Sofia Novello rispetto al suo fidanzato Valentino Rossi. Durante la conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo, il conduttore si è detto sereno e con la coscienza al posto: "le polemiche che mi sono state rivolte non mi hanno colpito perché so che quello che ho fatto e detto l'ho fatto non per mancare di rispetto a qualcuno, bensì pensando solo alla musica". fanpage

