“World Cancer Day, PResente”: appuntamento a Parma (Di domenica 2 febbraio 2020) “World Cancer Day, PResente” è lo slogan per la Giornata Mondiale contro il Cancro, che come sempre ricorre il 4 febbraio. Il PR in maiuscolo vuole indicare che per questo appuntamento Parma avrà a disposizione le competenze degli Infermieri di Oncologia Medica dell’A.O.U. di Parma per conoscere quanto di più si possa sapere sulla PRevenzione della malattia oncologica. L’infermiere che lavora nei reparti di oncologia ricopre un ruolo di primo piano nel percorso di cura e assistenza: segue il malato a 360 gradi mettendo in atto competenze di natura tecnica, relazionale ed educativa nella prevenzione, nella cura e nella riabilitazione. L’evento di quest’anno coincide con il momento centrale della campagna triennale “I am and I will” (“Io sono e io farò”), attraverso cui si vuole enfatizzare l’importanza dell’agire individuale e dell’impegno in prima persona ... meteoweb.eu

