Vietati i funerali per le vittime di coronavirus in Cina | il regolamento

La Cina ha vietato i funerali, le sepolture e altre attività correlate che coinvolgono i cadaveri delle vittime decedute a causa del coronavirus. Secondo i nuovi regolamenti di processo emessi sabato scorso per rallentare la diffusione, dunque, non si terrà alcuna celebrazione. Nel frattempo, inoltre, i morti hanno superato quota 300 ed è stata registrata anche la prima vittima fuori da Wuhan. Un precedente annuncio del Ministero degli affari civili ha consigliato alle persone di tenere funerali facili e veloci ed evitare raduni e per impedire che il virus possa diffondersi ulteriormente. coronavirus, Vietati funerali per le vittime La National Health Commission (NHC) della Cina ha emesso un nuovo regolamento sabato 1 febbraio che vieta i funerali per le vittime di coronavirus. Tutte le vittime che soccombono al virus, stando alle disposizioni, devono essere cremate presso la ...

