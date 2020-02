U&D spoiler trono classico: Cecilia in lacrime e Carlo spiazza tutti, caos in studio (Di domenica 2 febbraio 2020) Tra i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne, quelli che stano generando particolare sgomento sono Carlo e Cecilia. I due ragazzi si stanno rendendo protagonista di aspri tira e molla che stanno movimentando moltissimo la situazione. Il clima era diventato così teso al punto che la Zagarrigo decise di andare via, per poi essere ripresa dal tronista. Ad ogni modo, stando a quanto trapelato dalle anticipazioni del Il Vicolo della news, pare che la loro riappacificazione non sia stata proprio eccellente. Nel corso dell’esterna, infatti, la corteggiatrice è scoppiata in lacrime, ma la reazione del tronista ha lasciato tutti senza parole, sta di fatto che in casa è scoppiato il caos. Cecilia scoppia a piangere e Carlo la spiazza Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico, Cecilia e Carlo hanno avuto un’altra discussione molto accesa. Le cose ... kontrokultura

SCBastia : #USCCSCB #CuppaDiCorsica | 0??-3?? | ? 90’ Vittoria in Corti ! U Sporting hè qualificatu per i quarti di finale di… - OfficialASRoma : LIVE: La conferenza stampa di @PFonsecaCoach alla vigilia di #SassuoloRoma - ACAjaccio : ?? Vennari sera, in la tribuna di stampa ch'ellu cunnosci binissimu, t'emu avutu u piacè d'avè a tistimunianza di u… -