Sente una Donna Urlare Disperata e si Tuffa nell’Acqua Ghiacciata per Salvare La Vita

Una bella storia di amore per gli animali arriva da Buffalo (New York). Mentre era fuori con i suoi cani in un giorno d'inverno, Don Chatten ha ricevuto una richiesta di aiuto da una Donna, che aveva perso la sua cagnolina. Dopo averla cercata a lungo, l'uomo si è accorto che l'animale era scivolato in acqua e rischiava l'assideramento. Don si è quindi immerso nel torrente gelido e ha raggiunto la cagnolina, salvandole la Vita. L'uomo ha dichiarato: "Sapevo che in quel punto l'acqua non era profonda perché venivo qui quando ero bambino". La cagnetta è stata affidata al veterinario per le cure necessarie.

