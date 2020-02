Sanremo 2016, Canzoni top, vincitori, la classifica e momenti memorabili (Di domenica 2 febbraio 2020) Aspettando l'edizione 2020 del Festival, proseguiamo l'operazione-nostalgia alla scoperta delle precedenti, Sanremo 2016 ha riscontrato un boom di ascolti e che è stata condotta da Carlo Conti, accompagnato da Gabriel Garko, Virginia Raffaele e dalla modella ed attrice romena Mădălina Ghenea. A partecipare all'Eurovision Song Contest, è stata poi Francesca Michielin, ma il podio è stato conquistato da Francesco Gabbani e Stadio. Francesca Michielin «Nessun grado di separazione» È la prima volta che mi capita Prima mi chiudevo in una scatola Sempre un po' distante dalle cose della vita Perché così profondamente non l'avevo mai sentita Francesca Michielin con Federica Abbate, Cheope e Fabio Gargiulo hanno scritto questo brano, che fa riferimento al concetto del mondo piccolo teorizzato dallo scrittore ungherese ... gqitalia

filippo898 : RT @see_lallero: Valerio Scanu - Finalmente Piove Da Domenica IN a Sanremo del 14 febbraio 2016 su Rai 1. #Sanremo2020 - 5! #hitsVNTage h… - PatriziaOrlan11 : RT @RaiRadio2: ? Penso che un sogno così non ritorni mai più ? Festival di @SanremoRai 1958: un giovane di origini pugliesi dal baffo eleg… - _fiorucci : RT @RaiRadio2: ? Penso che un sogno così non ritorni mai più ? Festival di @SanremoRai 1958: un giovane di origini pugliesi dal baffo eleg… -