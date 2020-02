Rosa e Olindo chiedono il server delle intercettazioni a Frigerio: “Buchi temporali sospetti”, ecco quali (Di domenica 2 febbraio 2020) Strage di Erba: domani 3 febbraio 2020 avrà luogo l’importante udienza in Corte d’Assise a Como, durante la quale si deciderà in merito alla richiesta fatta dalla difesa di Rosa e Olindo di analizzare i reperti d’indagine sopravvissuti alla misteriosa distruzione avvenuta mesi fa, e sui quali durante l’inchiesta furono rinvenute tracce biologiche non appartenenti ai coniugi Romano, condannati all’ergastolo per l’eccidio consumatosi l’11 dicembre 2006, né alle vittime. Rosa e Olindo revisione processo più vicina? Non solo, la difesa chiede anche di poter accedere “al server della Procura della Repubblica di Como, per capire che fine hanno fatto i periodi delle intercettazioni ambientali che non sono presenti in atti. Ne mancano parti, addirittura una settimana intera per quanto riguarda Mario Frigerio – il testimone chiave, guarda caso … ... urbanpost

