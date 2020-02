Raz Degan a Live Non è la D’Urso. Barbara: “Siamo stati a letto insieme” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Live Non è la D’Urso, Barbara fa una confessione su Raz Degan: “Siamo stati a letto insieme” L’ospitata di Raz Degan a Live Non è la D’Urso di domenica 2 febbraio si è aperta con una rivelazione choc di Barbara D’Urso. La conduttrice ha accolto l’ex compagno di Paola Barale nel suo salotto e poi ha svelato: “Io e Raz siamo andati a letto insieme!” Quella di Barbara D’Urso è stata una semplice battuta, nessun flirt con l’affascinante ex modello e vincitore della dodicesima edizione de L’Isola dei Famosi targata Alessia Marcuzzi. Una battuta che ha divertito Raz Degan, prima di vedere le accuse che Paola Barale gli ha rivolto nel corso della sua intervista di domenica scorsa proprio a Live Non è la D’Urso che aveva dichiarato di aver ricevuto del male da Raz Degan. L’attore e regista si è scontrato contro ... lanostratv

