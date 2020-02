Piccinini: “La Juventus non mandi Nedved a fare la morale agli altri” (Di domenica 2 febbraio 2020) Il post Juventus-Fiorentina è di quelli che non si dimenticheranno facilmente. Per le reiterate dichiarazioni di Commisso contro l’arbitro Pasqua, la Juventus e anche contro Nedved che ha tenuto piccole lezioni morali sui comportamenti da tenere in questi casi. Ricordiamo – giusto per fare un esempio – quel che fecero la Juventus e Buffon dopo l’eliminazione a Madrid per un rigore – che c’era – concesso all’ultimo minuto ai Blancos. Ecco che cosa ha scritto su Twitter il giornalista Mediaset Sandro Piccinini Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri #JuveFiorentina pic.twitter.com/Wfs5fcL91P — Sandro Piccinini (@RealPiccinini) February 2, ... ilnapolista

