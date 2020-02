Pesaro, capogruppo M5s diventa assessore col PD. Ira di Vito Crimi: “Incompatibile con le nostre regole” (Di domenica 2 febbraio 2020) Nel Comune di Pesaro si gioca una partita importante per il futuro dei rapporti (politici) tra PD e M5s. Il sindaco dem Matteo Ricci ha infatti offerto a Francesca Frenquellucci, capogruppo pentastellata in consiglio comunale, l’assessorato all’Innovazione. Frenquellucci ha accettato, gettando le basi per un’alleanza politica nel Comune. Ma la mossa della capogruppo ha fatto andare su tutte le furie una parte del Movimento Cinque Stelle, a partire dal capo politico Vito Crimi. Quest’ultimo, infatti, ha inviato una lettera perentoria a Frenquellucci: “Se accetterà questo incarico, sarà incompatibile con i nostri valori”. Traduzione: l’esponente pentastellata verrebbe espulsa dal Movimento. Nella missiva, Crimi (successore di Di Maio come capo politico, almeno fino ai prossimi Stati Generali) precisa che le regole del M5s sono note a tutti, e ... tpi

