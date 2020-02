Pedone investito e ucciso a Ischia, si è costituito il pirata della strada (Di domenica 2 febbraio 2020) Si è costituito il guidatore della vettura che stamane all'alba ha investito e ucciso un Pedone ad Ischia: si tratta di un 24enne del posto, risultato positivo anche ai test per i cannabinoidi. Il giovane è ora in carcere in attesa di giudizio: deve rispondere di omicidio stradale e fuga. La vittima è un 64enne, anche lui ischitano. fanpage

