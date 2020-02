Meteo storia: FEBBRAIO 2012 con GELO e NEVICATE apocalittiche da record (Di domenica 2 febbraio 2020) Quando fa sul serio, il mese di FEBBRAIO raramente delude le attese degli amanti del freddo e della neve. Non capita tutti gli anni che il meglio dell'inverno si concentra nel suo ultimo mese, ma pensando al passato di sicuro si ricordano molte ondate di freddo e neve storiche a FEBBRAIO. Sono trascorsi appena due anni da una potente ondata di grande freddo d'origine russa associata a NEVICATE straordinarie, che colpì l'Italia addirittura nell'ultima decade di FEBBRAIO. Nevicò persino su Roma e Napoli. Insomma, quanto accaduto nel FEBBRAIO 2018 deve far da monito per tutti coloro che reputano l'inverno di quest'anno già arrivato a conclusione. Quello fu sicuramente un evento del tutto eccezionale, ma il freddo intenso talvolta può giungere anche a fine stagione. In merito a mesi di FEBBRAIO particolarmente nevosi, la memoria non può che andare indietro a quanto ... meteogiornale

