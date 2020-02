Meteo per lunedì 3 Febbraio. Picco del caldo, prima della colata artica (Di domenica 2 febbraio 2020) Non c'è traccia d'inverno e Febbraio è iniziato come è finito gennaio, con l'anticiclone sempre saldamente protagonista sul Mediterraneo, ove tende ulteriormente a rafforzarsi per via di contributi di matrice subtropicale. Nonostante la potenza dell'anticiclone non vi è bel tempo incontrastato ovunque, in quanto da ovest continuano a sopraggiungere infiltrazioni d'aria più umida nei bassi strati, che trasportano nubi basse soprattutto lungo la fascia tirrenica. In aggiunta non mancano nebbie e foschie su vallate e pianure. Il contesto climatico così mite rimane l'aspetto davvero saliente, in virtù delle masse d'aria richiamate verso l'Italia a supporto dell'anticiclone con arrivo anche di flussi persino più caldi di matrice subtropicale che saranno causa di un ulteriore aumento delle temperature. La forza dell'anticiclone subtropicale si appresta a raggiungerà la ... meteogiornale

