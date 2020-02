Marito defunto esprime le sue ultime volontà con un sms diseredando la moglie e il figlio (Di domenica 2 febbraio 2020) Secondo i giudici australiani il testamento è valido anche se inviato tramite messaggio. Un uomo di 55 anni di Brisbane nel 2016 morì e decise di scrivere le ultime sue volontà con sms mai inviato ma trovato all’interno della memoria del suo dispositivo. In quel messaggio l’uomo aveva decido di diseredare la moglie e il figlio, la moglie perché scoprì che aveva una relazione extraconiugale e il figlio perché si era allontanato e non era mai andato a trovarlo. L’uomo decide di lasciare la sua eredità al fratello e al nipote: “Tu e il nipote tenetevi tutto quello che ho, la casa e la pensione, mettete le mie ceneri nel cortile sul retro. Lei prenderà solo le sue cose, è tornata dal suo ex, sono distrutto”. Nel messaggio c’era scritta anche la parola testamento e le coordinate bancarie dell’uomo poi morto, questi elementi sono stati decisivi per la scelta dei ... baritalianews

