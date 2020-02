Lecce-Torino, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? (Di domenica 2 febbraio 2020) Ventiduesima giornata di Serie A, il Lecce riceve il Torino allo Stadio Via del Mare. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky. Lecce e Torino si sfideranno nel match delle 18 di oggi, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nel turno precedente … L'articolo Lecce-Torino, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? NewNotizie.it. newnotizie

matteosalvinimi : Sarò poi il 3 a Palermo, il 6 a Reggio Calabria, il 10 a Vicenza e Padova, il 13 a Torino, il 15 nella mia Milano,… - sportli26181512 : Diretta Lecce-Torino ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv: I granata di Mazzarri sono alla ricerca del… - toropuntoit : Convocati Lecce-Torino: Mazzarri ancora senza Zaza. Out Izzo e Lukic -