L’amore nell’era del web (Di domenica 2 febbraio 2020) POZZUOLI – “L’amore nell’era del web: implicazioni, relazionali, sessuali e di comunicazione nella coppia” è il tema del focus promosso presso l’aula magna della “Multicenter School” di Pozzuoli. All’incontro, introdotto Domenico Schioppo (Multicenter School), hanno partecipato Nelson Mauro Maldonato (P.O. di Psicologia Clinica Università’ Federico II di Napoli) che parlato di psicologia dell’amore nell’era dei social network e del rischio di un autismo tecnologico, Domenico Falco (presidente del Corecom Campania) che ha tracciato un’analisi sugli amanti della penna e su coloro che si dedicano esclusivamente alle “Chat”, Don Vittorio Zeccone (Padre Vocazionista – Associazione S. Mattia Onlus) che si è soffermato sulL’amore e il Web, Francesco Mangiapia (Urologo Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli) che ha illustrato come ... 2anews

mereu_giorgio : RT @lulucastadiva: Cosa faresti per un amico? Volerei. Era il 1990, eravamo in una ludoteca a San Lorenzo, e quella risposta mi si impres… - IoCercoDiMe : RT @lulucastadiva: Cosa faresti per un amico? Volerei. Era il 1990, eravamo in una ludoteca a San Lorenzo, e quella risposta mi si impres… - ferrarisergio4 : RT @lulucastadiva: Cosa faresti per un amico? Volerei. Era il 1990, eravamo in una ludoteca a San Lorenzo, e quella risposta mi si impres… -