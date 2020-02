La Lazio demolisce la Spal (5-1) ed è seconda. Atalanta e Milan: frenate interne (Di domenica 2 febbraio 2020) La Lazio dà i numeri, li fa, se li gode. Nel 5-1 alla Spal Immobile raggiunge quota 25 gol in campionato, l’Aquila infila il sedicesimo risultato utile consecutivo e scavalca l’Inter al secondo posto (+1), portandosi a -5 dalla Juve. In attesa di recuperare la gara di mercoledì contro l’Hellas, la squadra di Inzaghi disintegra la Spal già nel primo tempo con le doppiette di Immobile (anche un assist per lui) e Caicedo. Nella ripresa le firme, da contorno, di Adekanye (primo gol per il ’99 della Lazio) e Missiroli. Dea distratta e sprecona Non si distrae la Lazio con la Spal, lo fa ancora l’Atalanta con squadre di bassa classifica. Dopo la sconfitta interna proprio con gli Spallini, arriva il pari sempre a domicilio contro il Genoa (2-2). Anche qui tutto nel primo tempo. La Dea passa con Toloi, viene ripresa e superata da Criscito (rigore) e Sanabria. ... open.online

