Inter, Padelli: «Felice del ritorno. Mi godo questo momento» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il portiere dell’Inter Padelli ha analizzato la vittoria ottenuta alla Dacia Arena contro l’Udinese di Gotti Daniele Padelli ha commentato il ritorno in campo contro l’Udinese: «Avevo la febbre e speravo di guarire. È stato difficile perché non giocavo da molto in Serie A e indossare la maglia dell’Inter non è facile». «Sono Felice, voglio godermi questo momento. Ho dimostrato a me stesso di essermi sempre allenato bene», ha concluso il portiere dell’Inter ai microfoni di Sky Sport. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

