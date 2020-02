Il Chelsea attacca l’Inter: “Sono stati irrispettosi con Giroud” (Di domenica 2 febbraio 2020) A mercato chiuso spunta uno dei retroscena su una delle trattative invernali più calde. Una fonte interna al Chelsea, ai microfoni di RMC Sport ha attaccato l'Inter per il mancato trasferimento di Olivier Giroud in nerazzurro. La voce anonima dei Blues ha puntato il dito contro il club milanese, definito "irrispettoso", per il non aver chiuso l'operazione nonostante l'accordo verbale sia con la società dello Stamford Bridge che con il calciatore. fanpage

