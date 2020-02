I Bastardi di Pizzofalcone 3 nel 2021? Maria Vera Ratti new entry nel cast (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo il successo della prima stagione, ed il rinnovo con la seconda stagione, I Bastardi di Pizzofalcone 3 sono pronti a tornare per raccontarci nuovi avvincenti casi. Il terzo ciclo di episodi era stato annunciato da Maurizio De Giovanni, autore della serie letteraria da cui la fiction Rai è tratta. Le riprese, invece, sono iniziate qualche mese fa a Napoli. Dove eravamo rimasti? La seconda stagione si è conclusa con l’esplosione di un’auto davanti al ristorante di Letizia dove la squadra al completo stava festeggiando la conclusione di un’indagine complicata. Insieme avevano chiarito una vicenda oscura che aveva fatto sospettare dell’ispettore Lojacono. Quel boato finale ha lasciato tutti senza parole, tanto che i fan in rete hanno richiesto a gran voce una terza stagione, almeno per chiarire le dinamiche di quanto accaduto. E soprattutto sapere chi tra "i Bastardi" fosse riuscito a ... optimaitalia

