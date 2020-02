Giorgetti e quella porta "non chiusa" a Di Maio (Di domenica 2 febbraio 2020) A sorpresa, Giancarlo Giorgetti strizza l'occhio a Luigi Di Maio. A distanza di cinque mesi dalla fine del governo insieme, l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio più criticato dal M5s riserva parole di rispetto e di elogio nei confronti dell'ex capo politico dei pentastellati. Di Maio è "uno che crede in quello che fa, non un opportunista", sostiene il vice di Matteo Salvini, in un'intervista all'Unione sarda. È "uno che soffre in questa fase politica, che immagina un M5s non asservito al Pd. Uno con la schiena dritta", si spinge a dire Giorgetti. A chi gli chiede di Giuseppe Conte, invece, risponde: è "un Andreotti dei tempi nostri" (che, per un leghista, non è esattamente un complimento). Un filo mai spezzato Da via Bellerio si spiega che il giudizio espresso da Giorgetti su Di Maio è del tutto spontaneo, non nasconde alcun calcolo. È difficile, comunque, ... agi

dany__1_ : RT @Stupormundi66: Ma se anziché sostituire quella mezzasega di Salvietta con #giorgetti cancellassimo DEFINITIVAMENTE quell'obbrobrio inco… - Amaro57024721 : @sumaistu47 Come gia detto, Dio li fa e poi li accoppia. Quanto può essere lontana la mentalità di Giorgetti da que… - domsdale : Non sarò una fonte autorevole e ci manca, ma sostituire l’immagine di Salvini con quella di #Giorgetti mi sembra ta… -