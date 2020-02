Coronavirus, città di Wenzhou si isola

Wenzhou, città con oltre 9 mln di abitanti nella provincia dello Zhejiang,ha deciso di isolarsi per combattere l'epidemia da Coronavirus. Imposte restrizioni ai movimenti dei residenti e chiuse le strade, inclusi i caselli autostradali. Al di fuori dell'Hubei, la provincia dello Zhejiang è quella che ha fatto registrare il numero più alto di contagiati, saliti a 265. Ogni due giorni solo una persona per nucleo familiare è autorizzata ad uscire di casa per acquistare beni di prima necessità.(Di domenica 2 febbraio 2020) con oltre 9 mln di abitanti nella provincia dello Zhejiang,ha deciso dirsi per combattere l'epidemia da. Imposte restrizioni ai movimenti dei residenti e chiuse le strade, inclusi i caselli autostradali. Al di fuori dell'Hubei, la provincia dello Zhejiang è quella che ha fatto registrare il numero più alto di contagiati, saliti a 265. Ogni due giorni solo una persona per nucleo familiare è autorizzata ad uscire di casa per acquistare beni di prima necessità.(Di domenica 2 febbraio 2020)

