Come una Madre: Vanessa Incontrada in fuga per Rai Fiction (Di domenica 2 febbraio 2020) Come una Madre - Vanessa Incontrada Vanessa Incontrada è pronta a rivestire il suo ruolo più congeniale, quello della Madre in difficoltà. E lo farà con la nuova Fiction Come una Madre: tre puntate realizzate da 11 Marzo Film e Rai Fiction, al via su Rai 1 domenica 2 febbraio alle 21.25. Come una Madre: la trama Il suo nuovo personaggio è Angela, una donna reduce da un grave lutto: ha perso il figlio Matteo, di nove anni, in un incidente stradale. Quella perdita l’ha trasformata e lei, un tempo gioviale, empatica e allegra, ora fatica a riconoscersi, e a trovare un motivo per andare avanti. Decide di rifugiarsi da un amica in piccolo centro, su un’isoletta della Toscana, e lì conosce Elena e i suoi due figli, Bruno e Valentina. Una notte Elena si allontana, per incontrare un uomo misterioso che dovrebbe aiutarla a risolvere un grave problema, e affida ad Angela i bambini. Ma Elena ... davidemaggio

matteorenzi : In fasi come queste occorre mettere da parte le polemiche: il #Coronavirus è una cosa seria, non roba da populisti.… - astro_luca : Costruita su (e di) roccia lavica, Catania può sembrare ‘scura’ di giorno, ma brilla come una costellazione – e una… - makkox : MAI scherzare con la grande republica popolare cinese, che io amo come una seconda patria -