Belgio, donna aggredisce due persone con un coltello: fermata dalla polizia (Di domenica 2 febbraio 2020) Belgio, aggredisce due persone con un coltello: donna fermata dalla polizia Una persona ha attaccato due persone con un coltello a Gand, nel nord del Belgio, nel pomeriggio di oggi, 2 febbraio 2020. La polizia poi gli ha sparato per fermarlo. A riferirlo sono stati inizialmente i media locali. Secondo quanto riporta Het Laatste Nieuws, a compiere il gesto sarebbe stata una donna descritta come “di pelle scura”. L’autrice dell’attacco è stata colpita alla mano dalla polizia che ha aperto il fuoco per fermarla. Le vittime sono state trasferite in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Una di loro sarebbe stata colpita allo stomaco. Questo attacco in Belgio arriva in una giornata complessa da questo punto di vista, dato che sempre oggi nella periferia di Londra un uomo ha accoltellato diverse persone prima di essere ucciso dalla polizia, che ha parlato di ... tpi

