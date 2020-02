Australian Open 2020, il tabellone e i risultati (Di domenica 2 febbraio 2020) Il tabellone e i risultati degli Australian Open 2020, il primo Grande Slam della stagione. Il resoconto completo. MELBOURNE (AUSTRALIA) – Il tabellone e i risultati degli Australian Open 2020, il primo Grande Slam della stagione tennistica. Gli italiani sognano un grande risultato. Il tabellone maschile Di seguito il tabellone completo maschile degli Australian Open, il primo Grande Slam della stagione. La finale Di seguito il risultato della finale 5 Thiem-2 Djokovic 4-6 6-4 6-2 3-6 4-6 Le semifinali Di seguito i risultati delle semifinali 5 Thiem-7 Zverev 3-6 6-4 7-6 7-3 7-6 7-43 Federer-2 Djokovic 6-7 1-7 4-6 3-6 Quarti di finale Di seguito i risultati dei quarti di finale 1 Nadal-5 Thiem 6-7 3-7 6-7 4-7 6-4 6-7 6-815 Wawrinka-7 Zverev 6-1 3-6 4-6 2-6Sandgren-3 Federer 3-6 6-2 6-2 6-7 8-10 3-632 ... newsmondo

WeAreTennisITA : KING OF AUSTRALIA! ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? Il regime dei Fab 3 non abdica: Djokovic batte Thiem per 6-4 4-6 2-6 6-4 6-4 e… - SkySport : ? #AusOpen, vince Novak #Djokovic ?? In finale battuto #Thiem 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 ?? Per Djokovic 8° titolo all'… - Eurosport_IT : CI SIAMO: É IL GIORNO DELLA FINALE DEGLI AUSTRALIAN OPEN! ???????? Parole, sudore, giocate ed emozioni dei protagonist… -