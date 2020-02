Amadeus: a Sanremo sfoggerà look made in Italy e soggiornerà in un albergo low cost (Di domenica 2 febbraio 2020) Dove alloggerà Amadeus a Sanremo e quale stilista vestirà sul palco del Festival? A rispondere è stato il settimanale Spy che ha fatto il nome dello stilista Gai Mattiolo e quello dell’albergo a 3 stelle Hotel Globo. “Per gli abiti Amadeus ha voluto Gai Mattiolo e allo stilista ha chiesto una serie di giacche indimenticabili. Mentre le camicie saranno firmate da Bagutta … Per l’alloggio niente ville blindate o luxury resort: a differenza dei suoi predecessori Amadeus dorme in città, accanto all’Ariston. Il conduttore, con tutto il suo gruppo di lavoro, soggiorna all’Hotel Globo, tre stelle da 68 euro a notte (in bassa stagione)”. A confermare Gai Mattiolo è stata anche l’ANSA che ha avuto il piacere di intervistarlo: “Per Amadeus, che ho avuto la fortuna di conoscere professionalmente anni fa a Sanremo Estate, ho realizzato 15 ... bitchyf

