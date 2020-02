Udinese-Inter, Serie A: probabili formazioni, pronostici (Di sabato 1 febbraio 2020) Udinese-Inter è il posticipo serale della domenica della ventiduesima giornata di Serie A, si gioca alle 20.45: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Udinese – Inter domenica ore 20:45 L’ennesimo deludente pareggio dell’ultimo periodo, quello contro il Cagliari in casa, e l’espulsione di Lautaro Martinez avevano fatto temere il peggio ai tifosi dell’Inter, ormai abituati negli ultimi anni ai cali della loro squadra da dicembre in poi. La sconfitta della Juventus contro il Napoli, l’ufficialità dell’acquisto di Eriksen e la vittoria in Coppa Italia contro la Fiorentina hanno invece riportato entusiasmo. Ora però c’è da tornare alla vittoria anche in campionato e non sarà facile contro una squadra organizzata in difesa come l’Udinese. Le assenze di Brozovic (in dubbio) e Lautaro Martinez potrebbero farsi sentire, ma ... ilveggente

