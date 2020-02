Tommaso Paradiso rompe il silenzio e svela tutto: ‘Ecco perché ho lasciato i TheGiornalisti…’ (Di sabato 1 febbraio 2020) Tommaso Paradiso intervistato da Omar Schillaci su Sky Venerdì sera su Sky Tg24, il vice direttore Omar Schillaci accoglierà in studio un ospite d’eccezione: Tommaso Paradiso. Sarà un’intervista molto particolare perché oltre a parlare l’artista canterà e suonerà al pianoforte. Ovviamente uno degli argomenti fulcro sarà la sua clamorosa decisione di continuare la carriera da singolo chiudendo il suo percorso con i TheGiornalisti. Il motivo del scioglimento della popolare band Intervistato su Sky, Tommaso Paradiso ha parlato della sue ormai ex band. Il cantante ha detto che per anni ha lavorato spesso da solo e poi il suo gruppo in fase di studio diventavano i produttori. Si era un po’ perso il filo logico, quindi ha deciso di porre fine a tale collaborazione. Nonostante lo scioglimento l’artista ha ammesso che li sente ancora e non finirà di ringraziarli ... kontrokultura

