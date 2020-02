Serena Enardu confessa a Clizia Incorvaia: “Non volevo entrare al GF Vip” (Di sabato 1 febbraio 2020) Grande Fratello Vip, Serena Enardu a Clizia Incorvaia: “entrare nella Casa? Era più un no” Ieri sera è andata in onda l’ottava puntata del GF Vip 2020. E in questa occasione ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani una nuova concorrente. Chi? La fidanzata di Pago, Serena Enardu. I due, proprio ieri sera, dopo un periodo davvero tanto travagliato, hanno deciso di superare i loro problemi e tornare ad amarsi come e più di prima. Nella notte Clizia Incorvaia ha chiacchierato amabilmente con Serena, domandandole cosa abbia provato nel momento in cui è arrivata la proposta di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. A quel punto ecco che la donna ha dato una risposta un po’ spiazzante: “Avevo un’ansia incredibile prima di entrare…Ti dico il mio era più un no che sì per entrare qua…Però questa settimana ho visto che ... lanostratv

