Preoccupazione per Mattia Fiaschini: 24enne italiano scomparso in Australia (Di sabato 1 febbraio 2020) Sono momenti di fortissima apprensione per Mattia Fiaschini, un ragazzo di appena 24 anni di cui non si hanno più notizie dalla giornata di mercoledì. Forte la Preoccupazione di amici e familiari che lanciano l‘appello anche sui social: stando alle poche informazioni che circolano, il ragazzo si sarebbe trovano in Australia quando all’improvviso sarebbe scomparso. Mattia Fiaschini, scomparso in Australia Da circa un anno, come riportato da Ansa, il 24 Mattia Fiaschini, originario di Cesenatico, lavorava e viveva in Australia, precisamente a Sidney. Da mercoledì scorso di lui nessuno ha più alcuna notizia. Come si legge su Facebook dal post pubblicato da uno degli amici del giovane: “Era andato a fare un’escursione nel Blue Mountains, ma non è più tornato – ormai sono 3 giorni – 29 gennaio – che non si hanno notizie. Lunedì non si è presentato a lavoro“. L’escursione in ... thesocialpost

Tg3web : Dopo la Brexit, Regno Unito e Unione Europea dovranno negoziare un accordo commerciale su beni e servizi. Nell'Irla… - romeoagresti : Nessuna preoccupazione in casa #Juve per eventuali inserimenti dell’ultim’ora per #Kurzawa nell’ambito dello scambi… - RobertoBurioni : @stanzaselvaggia @PFumagalli Non esiste motivo per evitare cinesi e ristoranti cinesi in Italia. Però io sono molto… -