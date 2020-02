Milan, Costacurta: «In società sarei troppo simile a Maldini» (Di sabato 1 febbraio 2020) Alessandro Costacurta non nasconde il suo amore per il Milan: ecco le parole dell’ex difensore rossonero su un possibile approdo in società Alessandro Costacurta ha concesso un’intervista a La Repubblica. Ecco le sue parole su un possibile approdo al Milan. Costacurta – «Mi piacerebbe, ma sarei una figura molto simile a mio “fratello” Paolo Maldini. Allenatore? Serve pazienza con i calciatori. E poi è un mestiere totalizzante. Mi mancavano troppo mia moglie e mio figlio. Non mi sentivo più un buon marito, né un buon buon padre, né un buon allenatore. Mentre l’esperienza da dirigente con la Figc mi è piaciuta tantissimo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

