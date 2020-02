Masini a «Confronto» con se stesso reinventa la sua musica - (Di sabato 1 febbraio 2020) Maria Teresa Santaguida Un nuovo singolo per Sanremo e un disco di successi in duetto per il cantautore Maria Teresa Santaguida «Il baricentro della musica si sposta sempre» e come un complicato sistema di equilibri, pesi e contrappesi, bolle da tenere e livelli da misurare: il compito dell'artista è talvolta essere ago della bilancia, talvolta stare in piedi e semplicemente galleggiare. Trent'anni sono un buon risultato per affermare, con certezza, di saper nuotare, planare sul pelo dell'acqua, affondare, ma comunque risalire. E un album con tutti i grandi successi ricantati con gli «amici e i fratelli di sempre», più quattro inediti, sono un buon modo di dire: Dopo tutto, ce l'ho fatta. E' questo Marco Masini, oggi, a 56 anni, con un tour da affrontare, un Sanremo in cui gareggiare, e un concerto all'Arena di Verona «appena due giorni dopo il compleanno», ovvero il 20 settembre, ... ilgiornale

Sanremo - Marco Masini : il testo della canzone “Confronto” : Marco Masini a Sanremo 2020: il testo e la recensione del brano “Confronto” Dopo tre anni dalla sua ultima apparizione sul palco dell’Ariston quest’anno Marco Masini è in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2020 con la canzone “Confronto”. Il cantautore toscano nella sua lunga carriera ha calcato ben 8 volte il palco del Teatro Ariston e quest’anno ritorna nuovamente al Festival della canzone italiana ...

Marco Masini Il Confronto testo canzone Sanremo 2020 : Marco Masini IL Confronto testo Sanremo 2020 . La cantante è in gara al 70° Festival della canzone Italiana con il brano Il Confronto . Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone . SCOPRI TUTTO SU # Sanremo Marco Masini Il Confronto Sanremo 2020 : autori Marco Masini è al suo decimo Festival come concorrente. Oltre ad aver vinto nel 2004 con il brano L’Uomo Volante, ha infatti partecipato nel 1990 nella categoria Novità con la ...

Sanremo 2020 - Il Confronto di Marco Masini : testo e significato : Marco Masini è uno dei 24 Big in gara al Festival di Sanremo 2020 : la partecipazione all’evento coincide anche con il trentennale della sua carriera, che il cantante aveva annunciato sui suoi profili social lo scorso novembre. “Il 2020 sarà un anno importante – scriveva -, perché festeggeremo i nostri 30 anni di musica, canzoni, concerti, vita insieme… io e voi! Ci sarà un disco che uscirà in primavera, e ci sarà un tour ...

Il testo di “Il confronto” - canzone di Marco Masini a Sanremo 2020 : Una grandissima emozione quella provata da Marco Masini , pezzo di storia del Festival di Sanremo che con la recente partecipazione alla 70esima edizione del Festival salirà sul palco dell’Ariston per la nona volta. Un doppio traguardo però per Masini che, proprio a Sanremo , festeggerà anche i suoi 30 anni di carriera portando sul palco Il confronto: il testo del brano in gara a Sanremo . Marco Masini a Sanremo con l’autobiografica Il ...

Il testo di Il Confronto di Marco Masini a Sanremo 2020 è un gioco di ruolo : Un continuo scambio di ruoli, nel testo di Il Confronto di Marco Masini , che torna sul palco del Teatro Ariston a distanza di tre anni da Spostato Di Un Secondo. Come annunciato, il brano sarà riversato nell'album che rilascerà per festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera, da portare anche in un tour nei teatri. Nei primi stralci di testo che sono emersi a seguito dell'ascolto condotto dalla critica, si legge la volontà di volersi ...

Il significato di Il confronto - la canzone di Marco Masini a Sanremo 2020 : Marco Masini è uno dei cantanti in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo . Il cantautore toscano è alla sua nona volta sul palco dell'Ariston, da cui manca da tre anni, considerando che l'ultima apparizione al Festival è stata nel 2017. Il brano con cui si presenta si chiama "Il confronto ", ed un è un vero e proprio discorso con sé stesso attraverso i suoi 30 anni di carriera.Continua a leggere

Marco Masini a Sanremo 2020 con Il Confronto e il nuovo album Masini - 30th Anniversary : Il ritorno di Marco Masini a Sanremo 2020 si intitola Il Confronto . L'artista fiorentino è quindi pronto a festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera sul palco nel quale ha raggiunto il successo nelle Nuove Proposte, con il brano Disperato. Il Confronto farà parte di un album celebrativo dei suoi primi 30 anni di carriera, che festeggerà anche con il lungo tour che ha annunciato per le settimane dopo il Festival di Sanremo . Nei giorni ...

Sanremo 2020 - Il Confronto di Marco Masini : testo e significato : Marco Masini è uno dei 24 Big in gara al Festival di Sanremo 2020 : la partecipazione all’evento coincide anche con il trentennale della sua carriera, che il cantante aveva annunciato sui suoi profili social lo scorso novembre. “Il 2020 sarà un anno importante – scriveva -, perché festeggeremo i nostri 30 anni di musica, canzoni, concerti, vita insieme… io e voi! Ci sarà un disco che uscirà in primavera, e ci sarà un tour ...

Marco Masini a Sanremo 2020 con Il Confronto : è stato coach per Amadeus a Ora o mai più : Marco Masini partecipa a Sanremo 2020 con la canzone Il Confronto ed è la sua nona volta: per il cantautore toscano si tratta della nona partecipazione al Festival della Canzone Italiana, che dal 4 all'8 febbraio 2020 celebra la sua 70esima edizione.prosegui la letturaMarco Masini a Sanremo 2020 con Il Confronto: è stato coach per Amadeus a Ora o mai più pubblicato su TVBlog.it 06 gennaio 2020 22:20.

infoitcultura : “Il confronto”: spiegazione e significato del brano di Marco Masini a Sanremo 2020 - YolBump : RT @musicalitaest: #MARCOMASINI - al #FestivaldiSanremo in gara con il brano “IL CONFRONTO”, da aprile in #tour nei #teatri. A febbraio esc… - marcoda1975 : Sanremo 2020, Marco Masini sulle polemiche: 'Non ho mai scritto canzoni violente' -