Lecce – Torino | Dove vedere il posticipo delle 18 di domenica 2 febbraio in diretta e streaming (Di sabato 1 febbraio 2020) La terza giornata di ritorno del campionato di Serie A continua con il posticipo tra Lecce e Torino. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Nella scorsa giornata il Lecce perde per 3 – 0 nello scontro fuori casa contro il Verona. Pesante sconfitta per il Torino che in casa prende 7 gol da una scatenata Atalanta. Un solo punto nelle ultime cinque partite per un Lecce confinato in 17esima posizione che cercherà di conquistare un risultato utile nello scontro con il Torino. Quest’ultimo si trova poco più sopra, in 12esima posizione, e deve stare attento a non farsi agguantare da Fiorentina e Udinese, a pochi punti di distanza. Dove vedere in diretta il posticipo di Serie A Lecce – Torino Il posticipo della terza giornata di ritorno di Serie A tra Lecce e Torino è un’esclusiva Sky Sport. Il calcio d’inizio è ... nonsolo.tv

matteosalvinimi : Sarò poi il 3 a Palermo, il 6 a Reggio Calabria, il 10 a Vicenza e Padova, il 13 a Torino, il 15 nella mia Milano,… - GranataAndy : RT @de_dbn: - Leccezionaleit : Emergenza-Lecce: col Torino 6 i convocati della Primavera -