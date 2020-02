Jessica Biel, la nuova dedica dimostra che lei e Justin Timberlake sono più forti di tutto (Di sabato 1 febbraio 2020) Justin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake ha appena compiuto 39 anni, e la moglie Jessica Biel per festeggiare il suo compleanno ha condiviso una dedica d’amore. Non è di certo una novità: i due – che si sono sposati in Puglia nel 2012 e hanno un figlio, Silas, 4, – sono famosi per le parole romantiche che ciclicamente si scambiano anche sui social. Stavolta, però, l’account dell’attrice è rimasto «fermo» per un bel po’. Negli ultimi mesi Jessica ha postato solo una manciata di foto e nessuna con il marito o da lui ispirata. tutto era rimasto fermo al novembre 2019, quando ... vanityfair

herringbonelife : RT @Inprimeit: Jessica Biel, la nuova dedica dimostra che lei e Justin Timberlake sono più forti di tutto - Inprimeit : Jessica Biel, la nuova dedica dimostra che lei e Justin Timberlake sono più forti di tutto - ex59754699 : @everlong2404 Ricordi Jessica Biel???? -