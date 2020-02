ItalyWow, un software hi-tech per i viaggi: “pensa” con la testa del turista (Di sabato 1 febbraio 2020) Presentata a Roma l’applicazione messa a punto da una startup che, grazie all’intelligenza artificiale, riesce a “pensare” con la testa dell’utente accompagnandolo nelle scelte, secondo le sue preferenze. Grazie a questo sistema i viaggiatori potranno costruire e personalizzare la vacanza ideale. ItalyWow, la prima applicazione scaricabile sullo smartphone, in grado di facilitare e influenzare il viaggiatore che intende venire in Italia aggregando le esperienze di viaggio al di là della semplice scelta della destinazione, è stata presentata a Roma nella sede dell’Enit. Ideata da un team di professionisti internazionali e di sviluppatori digitali, viene finanziata con un progetto di crowdfunding attraverso la piattaforma Stars Up. L’app utilizza la tecnologia dell’intelligenza artificiale. In pratica si va oltre alla semplice località, agli elenchi di hotel o alle ... ildenaro

