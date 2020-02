Guardiani della Galassia: James Gunn risponde a una minaccia di morte su Twitter (Di sabato 1 febbraio 2020) James Gunn, regista di Guardiani della Galassia, ha ricevuto una sorta di minaccia di morte attraverso Twitter e la sua risposta è stata, come nel suo stile, molto ironica. James Gunn, regista di Guardiani della Galassia, ha ricevuto una sorta di minaccia di morte attraverso Twitter. L'autore della missiva è un fan del franchise cosmico della Marvel, che non ha preso bene le voci secondo le quali Rocket potrebbe morire nel terzo capitolo (che dovrebbe uscire nel 2022 e sarà anche l'ultimo con la formazione attuale dei Guardiani, a detta del cineasta). Questi ha quindi risposto a un tweet di Gunn con il seguente messaggio: "Considerati avvisato, se uccidi Rocket in Guardiani della Galassia Vol. 3 MORIRAI ANCHE TU!". La risposta di Gunn, perfettamente calibrata sul piano comico, è ... movieplayer

