Friedkin tenta un blitz sul Milan: Elliott dice no (Di sabato 1 febbraio 2020) Milano Finanza, in edicola oggi, riporta una clamorosa indiscrezione relativa agli assetti proprietari del Milan. Secondo il settimanale finanziario, l’imprenditore statunitense Daniel Friedkin, ormai prossimo a rilevare il controllo della Roma, avrebbe tentato in extremis un blitz per acquistare il Milan. «Secondo quanto Milano Finanza ha appurato (e poi verificato) in ambienti finanziari internazionali», si legge sul … L'articolo Friedkin tenta un blitz sul Milan: Elliott dice no calcioefinanza

CalcioFinanza : Secondo Milano Finanza, l'uomo d'affari americano, Daniel #Friedkin, ormai prossimo a rilevare il controllo della… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Friedkin tenta un blitz sul Milan: Elliott dice no: Milano Finanza, in edicola oggi, riporta una… -