È morto Luciano Gaucci, ex presidente del Perugia (Di sabato 1 febbraio 2020) "Se ne va Luciano Gaucci, un presidente unico nel suo genere". Con questo tweet il giornalista Gianluca di Marzio dà la notizia della scomparsa, all'età di 81 anni, di Luciano Gaucci, imprenditore nato a Roma nel 1938, per 13 anni presidente del Perugia. Gaucci si è spento a Santo Domingo, dove ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. È stato un grande appassionato di calcio e, oltre al Perugia, è stato proprietario di Sambenedettese, Viterbese e Catania, oltre ad aver ricoperto la carica di vicepresidente della Roma di Dino Viola. Come dirigente sportivo, durante la gestione del Perugia ha ottenuto una promozione dalla Serie C1 alla Serie B nel 1994, due promozioni dalla Serie B alla Serie A (1996 e 1998), più una promozione in Serie B revocata per illecito sportivo al termine del campionato 1992-1993, che costò tre anni di squalifica al presidente. Durante le stagioni ... agi

