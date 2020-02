Coronavirus,ieri il record con 46 morti

ieri è stata la giornata con il bollettino più grave dell'epidemia di Coronavirus di Wuhan. I dati, forniti dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese,portano il conteggio totale delle morti a 259e quello dei contagiati accertati a quota 11.791(Di sabato 1 febbraio 2020) Con i suoi 46 nuovi decessi e i suoi 2.102 nuovi casi confermati,è stata la giornata con il bollettino più grave dell'epidemia didi Wuhan. I dati, forniti dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese,portano il conteggio totale dellea 259e quello dei contagiati accertati a quota 11.791(Di sabato 1 febbraio 2020)

