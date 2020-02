Come vedere Sassuolo-Roma di Serie A in live streaming (Di sabato 1 febbraio 2020) Sassuolo-Roma è la terza partita della ventiduesima giornata di Serie A, in programma stasera a Reggio Emilia alle 20:45. La Roma è in quarta posizione in classifica e arriva a questa partita dopo un’apprezzata prestazione nel derby contro la Lazio, finito 1-1. Prima della chiusura del calciomercato ha ingaggiato tre giovani calciatori: Carles Perez, Gonzalo Villar e Roger Ibanez. Il capitano Alessandro Florenzi è invece stato ceduto in prestito al Valencia. Il Sassuolo, in quindicesima posizione, ha un rassicurante margine di otto punti sulla zona retrocessione. Viene da due risultati utili ma è ancora ritenuta una squadra incompleta e con chiare vulnerabilità difensive. Come vedere Sassuolo-Roma in diretta TV e in streaming Sassuolo-Roma si giocherà stasera allo stadio MAPEI Città del Tricolore, a Reggio Emilia. È una delle partite di Serie A ... ilveggente

lastknight : Hey @FASTWEBHelp @FASTWEB bello vedere come i vostri tecnici che lasciano aperti armadi e fibre in balia del primo… - mecna : Fare i concerti è bello ma perché puoi tornare in stanza alle 3:30 di notte e guardare la puntata di “Marchio di Fa… - borghi_claudio : Ohibò come al solito man mano che si va avanti nella notte i risultati cambiano. #proiezionirai Una cosa però diffi… -