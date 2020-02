Alessandro Zarino brucia le tappe con Veronica Burchielli: grande annuncio (Di sabato 1 febbraio 2020) Alessandro Zarino e Veronica Burchielli vogliono portare al gradino successivo la loro relazione La parentesi a Uomini e Donne è finita nel caos, spiazzando opinionisti e telespettatori. Dalla loro, Alessandro Zarino e Veronica Burchielli esprimono zero rimpianti, fanno ancora coppia ed esternano i sentimenti provati. Interpellati dalla rivista ufficiale del dating show di Maria De Filippi aggiornano i fan sulla loro storia. Chiariscono subito: va tutto a gonfie vele. È trascorso un mese, ma tutto sembra nuovo. Per Alessandro Zarino la dolce metà è una scoperta continua ed è contento di aver trovato una come lei nella sua vita. Rispetto al programma si stanno vivendo in modo diverso ed hanno trovato la propria dimensione. Hanno voluto azzerare tutto, senza rancori. Indivisibili La Burchielli spiega che dal momento di lasciare gli studi tivù hanno speso la quasi totalità del tempo ... kontrokultura

KontroKulturaa : Alessandro Zarino brucia le tappe con Veronica Burchielli: grande annuncio - - carmela19921 : Ma parla di Veronica la fidanzata di Alessandro zarino? #GFVIP - fenji83 : RT @AmiciUfficiale: L’incontro di Jacopo con @EnricoNigiotti, la masterclass di Alberto Castellani, un nuovo allenamento per i cantanti con… -