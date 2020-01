Xbox One: Importante aggiornamento in arrivo a Febbraio 2020 (Di venerdì 31 gennaio 2020) Microsoft annuncia ufficialmente l’arrivo di un nuovo e Importante aggiornamento per la Dashboard di Xbox One, la quale porterà con se notevoli novità a Febbraio 2020, scopriamole insieme. Nuovo aggiornamento per Xbox One in arrivo Le principali novità sono le seguenti: La schermata Home vedrà l’eliminazione di schede come Community, Game Pass, Mixer e Store, le quali saranno accessibili in un menu dedicato e personalizzabileNuova riorganizzazione per I miei giochi e App, la quale perderà Aggiornamenti, Game Pass e Coda, i quali verranno spostati nella Raccolta Completa, dove troverete anche impostazioni di sistema, gestione archiviazione e abbonamenti variIntroduzione del supporto GIF per le chat contestuali, il quale era disponibile fino ad oggi solo su PC ma i messaggi in questione non venivano visualizzati su ... gamerbrain

RayTheSnivy : RT @SmashCrossovers: Super Smash Bros. Ultimate X Luigi on the Xbox One - Dullahan_Lover : RT @SmashCrossovers: Super Smash Bros. Ultimate X Luigi on the Xbox One - GamingToday4 : Nintendo Switch ha superato Xbox One e SNES nelle vendite a vita -