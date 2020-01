Uccelli da richiamo dopati per cantare di più (Di venerdì 31 gennaio 2020) ll titolare dell’allevamento, un pensionato di Montelupo Fiorentino (Firenze) è stato denunciato per maltrattamento di animali Uccelli caccia Uccelli da richiamo Raffaello Binelli Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2020/01/31/dopavano-gli-Uccelli-da-richiamo-per-farli-cantare-piu-a-lungo/Uccelli dopati per cantareDenunciato un allevatore Luoghi: Firenze ilgiornale

annaalberghini : Maltrattamento di animali. Dopava uccelli da richiamo per farli cantare più a lungo, denunciato… - metfirenze : #Carabinieri #Forestali. Nel comune di #Montelupo, controllato un allevamento di #uccelli da #richiamo, sequestrati… - SiviaBacci : Potreste fornirmi questo farmaco? Doping per più canto uccelli richiamo - Toscana - -