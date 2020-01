Tragedia a Mussomeli, Caltanissetta. Trovati tre cadaveri in una casa (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tragedia a Mussomeli in provincia di Caltanissetta. I Carabinieri, avvertiti da una chiamata, si sono recati in un’abitazione. Poi la macabra scoperta. Tragedia familiare in provincia di Caltanissetta. Un giovane di 27 anni, Michele Noto, ha ucciso l’ex amante di 48 anni, Rosalia Mifsud, e la figlia di lei, anche lei di 27 anni, Monica … L'articolo Tragedia a Mussomeli, Caltanissetta. Trovati tre cadaveri in una casa proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Agenzia_Ansa : Spara alla compagna e alla figlia di lei e si suicida. La tragedia in un'abitazione di Mussomeli, nel nisseno #ANSA - binottofranco : RT @LaStampa: La tragedia in un’abitazione di Mussomeli, nel Nisseno. - infoitinterno : Tragedia a Mussomeli, uccide l’ex amante e la figlia di lei e poi si toglie la vita -