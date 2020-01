Terrorizzata dal coronavirus, la vip si ‘concia’ così e chiede scusa ai fan: le foto (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’allarme coronavirus è arrivato anche nel nostro Paese, con la coppia di turisti cinese che ha contratto la malattia. Nonostante l’Italia abbia tranquillizzato ed invitato a non far scatenare la psicosi, c’è chi è travolto dalla paura. Questo terrore ha colpito anche personalità note, infatti nelle scorse ore la bellissima e famosa influencer Giulia De Lellis è stata praticamente colta dal panico. Ha condiviso con i suoi fan delle storie social nelle quali si è ripresa in maniera particolare. Avendo l’Organizzazione Mondiale della Sanità assunto la decisione di dichiarare l’emergenza globale, la fidanzata di Andrea Iannone ha preso in parola l’Oms difendendosi immediatamente. Nelle Instagram stories è apparsa con una mascherina in viso, mentre sta per andare a prendere un volo in aeroporto. Ha confessato di essere una donna ipocondriaca ed è dunque ... caffeinamagazine

Noovyis : (Terrorizzata dal coronavirus, la vip si ‘concia’ così e chiede scusa ai fan: le foto) Playhitmusic -… - luca_biasi : La barista dell’ospedale terrorizzata dal coronavirus. Glielo dico che ha appena servito un signore Tbc? - provoIina : @movere_crus3 ecco, commento un po' meno tecnico, ma io mi cagherei sotto di avere in modo permanente GER. sarei te… -