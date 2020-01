Sondaggi elettorali Toscana: centrosinistra in vantaggio sul centrodestra (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sondaggi elettorali Toscana: centrosinistra in vantaggio sul centrodestra L’onda lunga della vittoria del centrosinistra in Emilia Romagna raggiunge anche la Toscana dove si andrà a votare in primavera. Secondo i Sondaggi elettorali di Alessandro Amadori per Affaritaliani.it, elaborati su una stima basata sui dati delle Europee 2019, il centrosinistra è in vantaggio su centrodestra di tre punti percentuali (47% contro 44%). A far parte della coalizione rossa sono Pd, Più Europa, Verdi e Sinistra/LeU/Mdp. Nel computo non viene contata Italia Viva che Amadori sonda al 3%. Il Movimento 5 Stelle è dato su percentuali simili a quelle raccolte in Emilia Romagna (5%). Gli ultimi Sondaggi elettorali sulla Toscana erano stati effettuati a fine dicembre da Emg su commissione del Partito Democratico. In questo caso, il candidato di centrosinistra Eugenio Giani staccava di dieci punti ... termometropolitico

