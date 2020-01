Sannio boxe, palestra gratis per chi è in difficoltà (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLa possibilità a tutti coloro che sono in difficoltà economiche di accedere alla disciplina del pugilato in maniera totalmente gratuita. In buona sostanza è questo il progetto “Sport di tutti-edizione young” al quale la Sannio boxe ha aderito. Il progetto è promosso da Sport e salute in collaborazione con gli Organismi Sportivi e si rivolge, in questa prima fase, a bambini, ragazzi e ragazze dai 5 ai 18 anni. Oltre al pugilato è previsto anche un corso di atletica con la supervisione di tecnici specializzati. «Un programma per l’accesso gratuito allo sport – così il “maestro” e istruttore Stefano Viglione -, un modello d’intervento sportivo e sociale, che mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità». «L’obiettivo è quello di fornire eguali opportunità da un ... anteprima24

TV7Benevento : Sannio boxe, palestra gratis per chi è in difficoltà... - user_tv : Sannio Boxe: palestra gratis per chi è in difficoltà. L’iniziativa solidale. -