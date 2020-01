Roma, è allarme Coronavirus. Un bar vieta l’ingresso a chi arriva dalla Cina (Di venerdì 31 gennaio 2020) A Roma un bar vieta l’ingresso a chi arriva dalla Cina con un cartello. Il Pd attacca: “Inaccettabile una discriminazione razziale”. Roma – E’ polemica a Roma per un bar che vieta l’ingresso a chi arriva dalla Cina. Il cartello è comparso nella mattinata di venerdì 31 gennaio 2020 con il proprietario che ha parlato di semplici precauzioni. La discussione, aperta anche a livello politico, ha portato il proprietario a rimuovere il foglio che aveva sia una scritta in cinese che in inglese. “A causa delle disposizioni internazionali di sicurezza – si leggeva – a tutte le persone provenienti dalla Cina non è permesso entrare in questo posto. Ci scusiamo per il problema“. Il Pd attacca: “Cartello ignobile” Il cartello è stato condannato da tutto il mondo politico. Il consigliere del Pd, Marco Palumbo, ha ... newsmondo

