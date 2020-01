“Non appotuto studiare”, giustifica falsa scritta dall’alunno – FOTO (Di venerdì 31 gennaio 2020) giustifica falsa quella scritta da un bambino piccolo che si è finto la madre per non fare i compiti il giorno dopo. Una giustifica falsa che sta facendo il giro del web. Un bambino di 9 anni, riporta Repubblica, si sarebbe finto la madre per non fare i compiti ed avrebbe deciso di passare il … L'articolo “Non appotuto studiare”, giustifica falsa scritta dall’alunno – FOTO proviene da www.inews24.it. inews24

MediasetTgcom24 : 'Non appotuto fare i compiti': la (falsa) giustificazione diventa virale #scuola - GustavoMichele6 : «Non a fatto i compiti perché era stanco e non appotuto fare i compiti», la giustificazione farlocca dell'alunno di… - leggoit : «Non a fatto i compiti perché era stanco e non appotuto fare i compiti», la #giustificazione 'farlocca' dell'… -